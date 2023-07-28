Что происходит на фронте 28 июля. Сводка Генштаба ВСУ
Утром 28 июля Генштаб ВСУ обнародовал сводку о ситуации на фронте.
Главное из нее.
За прошедшие РФ нанесла три ракетных и 29 авиационных ударов, более 70 обстрелов из РСЗО.
За прошедшие сутки произошло более 30 боевых столкновений.
На Лиманском направлении враг вел безуспешные наступательные действия в районе Надежды и нанес авиационный удар возле Белогоровки Луганской области.
На Бахмутском направлении ВСУ отбили атаки в районах западнее и южнее Клещеевки Донецкой области.
На Авдеевском направлении ВСУ отразили атаки российских войск в районе Авдеевки.
На Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать наступление россиян в районе города Марьинка.
На Шахтерском направлении силы обороны освободили населенный пункт Старомайорское Донецкой области.
Война в Украине идет уже 520-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 28 июля 2023 года в онлайне.
Ранее мы подводили итоги предыдущего дня войны. Западная пресса начала писать о новой масштабной атаке украинских сил под Ореховым (Запорожская область). В то же время чиновники, на которых ссылаются журналисты, пока не уверены, что это "тот самый" главный удар. И высказывают две гипотезы: что имеет место ротация уставших подразделений либо операции по подготовке к главному удару. Украина крупных действий официально не подтверждала.
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