Утром 28 июля Генштаб ВСУ обнародовал сводку о ситуации на фронте.

Главное из нее.

За прошедшие РФ нанесла три ракетных и 29 авиационных ударов, более 70 обстрелов из РСЗО.



За прошедшие сутки произошло более 30 боевых столкновений.

На Лиманском направлении враг вел безуспешные наступательные действия в районе Надежды и нанес авиационный удар возле Белогоровки Луганской области.

На Бахмутском направлении ВСУ отбили атаки в районах западнее и южнее Клещеевки Донецкой области.

На Авдеевском направлении ВСУ отразили атаки российских войск в районе Авдеевки.

На Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать наступление россиян в районе города Марьинка.

На Шахтерском направлении силы обороны освободили населенный пункт Старомайорское Донецкой области.

Война в Украине идет уже 520-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 28 июля 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня войны. Западная пресса начала писать о новой масштабной атаке украинских сил под Ореховым (Запорожская область). В то же время чиновники, на которых ссылаются журналисты, пока не уверены, что это "тот самый" главный удар. И высказывают две гипотезы: что имеет место ротация уставших подразделений либо операции по подготовке к главному удару. Украина крупных действий официально не подтверждала.

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