В Шахтерске (неподконтрольная часть Донецкой области) после ночного прилета сильный пожар.

Об этом сообщают в телеграм-каналах.

Как сообщается, горит нефтебаза.

На Шахтерском направлении продолжаются бои. РФ пытается там атаковать.

Напомним, что американский "Институт изучения войны" анализирует, что за последние сутки под Ореховым снизился темп наступления ВСУ.

Война в Украине идет уже 520-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 28 июля 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня войны. Западня пресса начала писать о новой масштабной атаке украинских сил под Ореховым (Запорожская область). В то же время чиновники, на которых ссылаются журналисты, пока не уверены, что это "тот самый" главный удар. И высказывают две гипотезы: что имеет место ротация уставших подразделений либо операции по подготовке к главному удару. Украина крупных действий официально не подтверждала.

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