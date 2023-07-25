В больнице скончалась девочка 2011 года рождения, получившая ранения во время вчерашнего удара по Константиновке.



Об этом сообщил во вторник, 25 июля, глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в своем Telegram-канале.

По его словам, в результате обстрела погибли три человека, в том числе два ребенка. Шесть человек ранены.

Напомним, накануне по водоему с отдыхающими в Константиновке ударили кассетными боеприпасами. Погиб ребенок, сообщалось о раненых. Пострадали четыре ребенка - девочка пяти лет, девочки 11-ти и 12-ти лет и 12-летний мальчик.

Ранее мы писали, что на днях в Константиновке ночью жилой дом обстреляли из "Града". Погибла супружеская пара.

Война в Украине идет уже 517-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 25 июля 2023 года в онлайне .

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня войны. Вчера утром три дрона атаковали Москву. Как утверждается, их подавили средствами РЭБ. Мэрия зафиксировала удары по двум нежилым зданиям, серьезных разрушений и пострадавших нет. Журналист Христо Грозев утверждает, что целью были объекты минобороны РФ и Главного разведывательного управления. Тем временем Россия продолжает бить по украинским портам. Вчера ночью была почти 4-часовая атака "Шахидами" по портовой инфраструктуре Дуная в Одесской области - порту Рени.

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