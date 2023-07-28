За минувшие сутки темп нового наступления ВСУ под Ореховым замедлился.

Об этом говорится в анализе Института изучения войны (ISW).

По данным организации, новых крупных механизированных штурмов украинские силы не проводили.

Вместе с тем, пишет ISW, продвижение украинских войск на этом участке не остановилось.

Также Институт публикует карту ситуации на Времьевском выступе, где после продвижения ВСУ в Старомайорском под угрозой окружения с трех сторон оказалось село Урожайное (удерживается РФ).

В то же время по этой карте видно, что бои еще не подошли к основной линии обороны российской армии на этом участке.

Война в Украине идет уже 520-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 28 июля 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня войны. Западная пресса начала писать о новой масштабной атаке украинских сил под Ореховым (Запорожская область). В то же время чиновники, на которых ссылаются журналисты, пока не уверены, что это "тот самый" главный удар. И высказывают две гипотезы: что имеет место ротация уставших подразделений либо операции по подготовке к главному удару. Украина крупных действий официально не подтверждала.

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