Минобороны РФ заявило о продвижении российских войск на сватовском направлении: на полтора километра в районе поселка Сергеевка и на три километра возле поселка Житловка. Украина потерю территорий не подтверждает.

Россия уже несколько дней ведет в указанном районе наступление с целью выхода к Оскольскому водохранилищу.

МО РФ также утверждает, что россияне отбили атаки ВСУ на южном направлении. В частности, в районе Работино и Старомайорского, об освобождении которого накануне сообщил Владимир Зеленский.

Между тем командующий Сухопутными войсками Украины генерал-полковник Александр Сырский заявил, что ВСУ продолжают наступление в районе Бахмута, пытаясь продвинуться к северу и югу от города. По его словам, ситуацию там "очень напряженная".

"Противник цепляется за каждый сантиметр, ведет интенсивный артиллерийский и минометный огонь. Мы постепенно наступаем и освобождаем нашу землю", — сказал Сырский на брифинге в пятницу.

Он добавил, что в таких сложных условиях важно аккуратно управлять солдатами на фронте и поддерживать их контрбатарейным огнем.

"Для поддержки своих войск в районе Клещеевки, Курдюмовки и Андреевки противник сосредоточил значительное количество артиллерии, уничтожение которой является одной из основных задач наших войск", — отметил Сырский.

Война в Украине идет уже 520-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 28 июля 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня войны. Западная пресса начала писать о новой масштабной атаке украинских сил под Ореховым (Запорожская область). В то же время чиновники, на которых ссылаются журналисты, пока не уверены, что это "тот самый" главный удар. И высказывают две гипотезы: что имеет место ротация уставших подразделений либо операции по подготовке к главному удару. Украина крупных действий официально не подтверждала.

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