ВСУ уничтожили 390 оккупантов и 11 артсистем. Генштаб обновил данные о потерях РФ
За прошедшие сутки украинские военные ликвидировали еще 390 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла около 245 220 военных.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ в Facebook.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 29.07.23 ориентировочно составили:
- личного состава - около 245 220 (+390) человек
- танков - 4191 (+1)
- боевых бронированных машин - 8167 (+6)
- артиллерийских систем - 4786 (+11)
- РСЗО - 698 (+0)
- средства ПВО - 458 (+0)
- самолетов - 315 (+0)
- вертолетов - 311 (+0)
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 4007 (+0)
- крылатые ракеты - 1347 (+0)
- корабли/катера - 18 (+0)
- автомобильная техника и автоцистерны – 7247 (+7)
- специальная техника - 710 (+1)
Напомним, ранее в Минобороны сообщили, что украинская армия при наступлении несет в разы меньше потерь, чем российские войска.
Тем временем война в Украине идет уже 521-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 29 июля 2023 года в онлайне.
Ранее мы подводили итоги предыдущего дня войны. Вчера Россия нанесла ракетный удар по Днепру, повреждения получили многоэтажка, жилые дома и здание СБУ. 9 пострадавших, среди них двое детей. Украинское командование заявило об освобождении Старомайорского. Вчера на территории РФ произошло несколько взрывов.
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