За прошедшие сутки украинские военные ликвидировали еще 390 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла около 245 220 военных.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ в Facebook.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 29.07.23 ориентировочно составили:

личного состава - около 245 220 (+390) человек

танков - 4191 (+1)

боевых бронированных машин - 8167 (+6)

артиллерийских систем - 4786 (+11)

РСЗО - 698 (+0)

средства ПВО - 458 (+0)

самолетов - 315 (+0)

вертолетов - 311 (+0)

БПЛА оперативно-тактического уровня - 4007 (+0)

крылатые ракеты - 1347 (+0)

корабли/катера - 18 (+0)

автомобильная техника и автоцистерны – 7247 (+7)

специальная техника - 710 (+1)

Напомним, ранее в Минобороны сообщили, что украинская армия при наступлении несет в разы меньше потерь, чем российские войска.

Тем временем война в Украине идет уже 521-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 29 июля 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня войны. Вчера Россия нанесла ракетный удар по Днепру, повреждения получили многоэтажка, жилые дома и здание СБУ. 9 пострадавших, среди них двое детей. Украинское командование заявило об освобождении Старомайорского. Вчера на территории РФ произошло несколько взрывов.

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