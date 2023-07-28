Украинские войска впервые достигли российских укреплений "зубы дракона".

Об этом сообщает CNN на основании видеозаписи с поля боя, которая появилось в сети.

На кадрах бронемашина украинской армии подъезжает к линии российского укрепления. Журналисты пришли к выводу, что это произошло к востоку от сел Новое и Харьково, что южнее Работино.

Вероятно, об этом же видео пишет в утренней сводке американский Институт изучения войны (ISW).

В сводке говорится, что одинокая украинская бронемашина была замечена к северо-западу от села Вербово, что примерно в 25 км восточнее сел Новое и Харьково и в 3,5 км за линией фронта.

Как она там оказалась одна, неясно, но "тот факт, что эта одиночная украинская машина так далеко проехала к российским линиям обороны, по всей видимости, не подвергшись российскому огню, указывает, что украинские войска смогли продвинуться по окружающей местности к юго-востоку от Орехова, хотя ISW пока не наблюдал визуальных подтверждений этого", говорится в сообщении.

Есть основания предполагать, что бронемашина управлялась дистанционно и была запущена с целью минной разведки и проверки на преодолимость российских "драконьих зубов".

Накануне западные и российские СМИ писали о переброске Украиной дополнительных резервов на южный фронт. Украина этого не комментировала.

Вместе с этим в Британии заявили, что наступление ВСУ идет по ранее разработанному плану.