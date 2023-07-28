В сети появилось видео момента сегодняшнего удара в городе Таганрог Ростовской области РФ.

Соответствующие кадры публикуют Telegram-каналы.

Министерство обороны РФ утверждает, что на город упали обломки сбитой украинской ракеты С-200.

Между тем в Белом доме прокомментировали обстрел Таганрога и заявили, что США не поощряют ударов Украины по территории России и не содействуют им.

Напомним, что в минобороны РФ обвинили Украину в ударе ракетой по Таганрогу и Азову Ростовской области.

Губернатор региона Василий Голубев рассказал, что эпицентр взрыва в Таганроге пришелся на территорию художественного музея. Там разрушены стена, кровля, гаражи и хозяйственные постройки. Выбило рамы в окнах и балконах соседнего трехэтажного многоквартирного дома. Сообщается о 15 пострадавших.

Также в России заявили, что удары по Ростовской области наносили "переделанными под ударный вариант" зенитными ракетами С-200. От ближайшей точки украинских позиций до Таганрога 120 километров.

Если действительно обстрел Ростовской области велся переданными ракетами С-200, то получается, что у Украины появился свой вариант относительно дальнобойных ракет.

В МИД РФ заявили, что "Россия оставляет право на жесткие меры в ответ на обстрел Таганрога и атаку БПЛА на Москву".