В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины опубликовали оперативную сводку с фронта по состоянию на 18:00 28 июля.

Информация появилась на странице Генштаба ВСУ в Facebook.

Главное из заявлений командования:

Указано, что россияне наступали только на Марьинском направлении (в районе Марьинки). Всего произошло 21 боестолкновение. На Волынском, Полесском, Северском, Слобожанском, Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Шахтерском, Запорожском и Херсонском направлениях обстановка без существенных изменений. ВСУ продолжают наступательные операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах. Армия РФ нанесла десять авиаударов, совершила 19 обстрелов из РСЗО. Авиация ВСУ нанесла три удара.

Напомним, ранее в РФ заявили о своем продвижении под Сватово. В ВСУ сообщили, что теснят россиян под Бахмутом.

Война в Украине идет уже 520-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 28 июля 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня войны. Западная пресса начала писать о новой масштабной атаке украинских сил под Ореховым (Запорожская область). В то же время чиновники, на которых ссылаются журналисты, пока не уверены, что это "тот самый" главный удар. И высказывают две гипотезы: что имеет место ротация уставших подразделений либо операции по подготовке к главному удару. Украина крупных действий официально не подтверждала.

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