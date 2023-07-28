Украинская армия наступает на южном фронте, россияне атакуют под Марьинкой. Вечерняя сводка Генштаба ВСУ
В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины опубликовали оперативную сводку с фронта по состоянию на 18:00 28 июля.
Информация появилась на странице Генштаба ВСУ в Facebook.
Главное из заявлений командования:
- Указано, что россияне наступали только на Марьинском направлении (в районе Марьинки). Всего произошло 21 боестолкновение.
- На Волынском, Полесском, Северском, Слобожанском, Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Шахтерском, Запорожском и Херсонском направлениях обстановка без существенных изменений.
- ВСУ продолжают наступательные операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах.
- Армия РФ нанесла десять авиаударов, совершила 19 обстрелов из РСЗО.
- Авиация ВСУ нанесла три удара.
Напомним, ранее в РФ заявили о своем продвижении под Сватово. В ВСУ сообщили, что теснят россиян под Бахмутом.
Война в Украине идет уже 520-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 28 июля 2023 года в онлайне.
Ранее мы подводили итоги предыдущего дня войны. Западная пресса начала писать о новой масштабной атаке украинских сил под Ореховым (Запорожская область). В то же время чиновники, на которых ссылаются журналисты, пока не уверены, что это "тот самый" главный удар. И высказывают две гипотезы: что имеет место ротация уставших подразделений либо операции по подготовке к главному удару. Украина крупных действий официально не подтверждала.
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