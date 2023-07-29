За минувшие сутки Россия нанесла 11 авиационных ударов, совершила 38 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В течение суток произошло 27 боевых столкновений.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ в утренней сводке.

На Купянском направлении Россия совершила обстрелы населенных пунктов Харьковской области.

На Лиманском направлении войска РФ вели безуспешные наступательные действия в районах Серебрянского лесничества и Белогоровки Луганской области.

На Бахмутском направлении от вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 15 населенных пунктов.

На Авдеевском направлении Россия нанесла авиационный удар в районе Авдеевки. Артиллерийским обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов.

На Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе города Марьинка. Противник совершил обстрелы более 10 населенных пунктов.

На Шахтерском направлении враг также совершил обстрелы населенных пунктов Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на недопущении дальнейшего продвижения наших войск. Артиллерийским обстрелам подверглись более 25 населенных пунктов.

Силы обороны Украины продолжают вести наступательную операцию на Мелитопольском и Бердянском направлениях.

Авиация сил обороны за минувшие сутки нанесла 3 удара по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 8 артиллерийских средств на огневых позициях, 2 станции радиоэлектронной борьбы, состав боеприпасов, а также состав горюче-смазочных материалов противника.

Напомним, ранее в Генштабе сообщили, что под Сватово россияне пошли в наступление в районе села Надежда, но ВСУ удержали позиции.

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