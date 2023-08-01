Телеканал CNN опубликовал репортаж с южного фронта, где сейчас ведут наступление ВСУ. Украинские военные заявляют, что россияне упорно обороняются.

"Украинцам трудно понять, почему руссияне так упорно сражаются за село Старомайорское. Неужели это их последние рубежи обороны? Нет. Они считают, что в им предстоит ещё много сражений", - говорится в репортаже.

"Да, мы все чувствуем поддержку, но мы очень, очень устали", - сказал CNN сапёр украинской армии.

"Важно отметить, что, хотя есть признаки, особенно со стороны официальных лиц США, что мы вступили в новую фазу наступления Украины, когда на линию фронта перебрасываются резервные силы, иногда те, кто сражается здесь в течение последних месяцев, независимо от изменения общей ситуации на фронте, чувствуют усталость", - говорит комментатор.

"Сапёр, о котором вы слышали, в конце репортажа по разминированию сказал, что они продвигаются вперёд очень медленно, иной раз на 100 метров в день. Вот как тяжело идёт работа по разминированию, вот насколько опасна земля, за которую они борются", - добавляет он.