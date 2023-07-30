Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что если контрнаступление ВСУ будет успешным, РФ может применить ядерное оружие.

Об этом он написал в соцсетях.

По его словам, сопротивляясь возвращению Украиной её территорий, "российские вооруженные силы предотвращают мировой конфликт".

"Ведь если представить себе, что наступление "укробандеровцев" при поддержке НАТО удалось и они отторгли часть нашей земли, то нам пришлось бы в силу правил указа Президента России от 02.06.2020 пойти на использование ядерного оружия. Другого выхода просто не останется", - написал Медведев.

Ранее мы писали, что в июне президент США Джо Байден назвал реальной угрозу применения Россией тактического ядерного оружия в Украине.

Напомним, американская разведка подтвердила, что российское тактическое ядерное оружие уже размещено в Беларуси.

Война в Украине идет уже 522-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 30 июля 2023 года в онлайне.

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