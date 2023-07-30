В России пытаются изобразить контрнаступление Украины как провал - ISW
Российские официальные СМИ и военные блоггеры пытаются изобразить украинское контрнаступление как провал, все больше преувеличивая украинские потери и меньше рассказывая о потерях и проблемах России, чем раньше. Для подтверждения распространяются старые видео, которые выдаются за снятые недавно.
Об этом сообщает американский "Институт изучения войны"(ISW).
Вчера российские источники стали массово распространять видео с уничтожением нескольких единиц украинской бронетехники.
Как видно из ролика, их расстреливает российский танк при поддержке артиллерии. Кроме того, часть техники, возможно, подорвалось на минах. Когда этот ролик был снят - не сообщалось. Но многие восприняли это как недавние кадры активизации боев на Запорожском направлении.
Однако, как считает американский "Институт изучения войны", видео было снято 7 июня, в начале украинского наступления под Работино (по другим данным, видео было снято в начале июля).
"Российские источники ретранслировали старые кадры в поддержку заявлений о том, что украинские силы несут значительные потери в бронетехнике", - пишет ISW.
Напомним, сегодня в Минобороны сообщили о продвижении наших войск под Бахмутом и на юге. Войска РФ наступать сразу на нескольких направлениях.
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