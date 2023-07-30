Российские официальные СМИ и военные блоггеры пытаются изобразить украинское контрнаступление как провал, все больше преувеличивая украинские потери и меньше рассказывая о потерях и проблемах России, чем раньше. Для подтверждения распространяются старые видео, которые выдаются за снятые недавно.

Об этом сообщает американский "Институт изучения войны"(ISW).

Вчера российские источники стали массово распространять видео с уничтожением нескольких единиц украинской бронетехники.

Как видно из ролика, их расстреливает российский танк при поддержке артиллерии. Кроме того, часть техники, возможно, подорвалось на минах. Когда этот ролик был снят - не сообщалось. Но многие восприняли это как недавние кадры активизации боев на Запорожском направлении.

Однако, как считает американский "Институт изучения войны", видео было снято 7 июня, в начале украинского наступления под Работино (по другим данным, видео было снято в начале июля).

"Российские источники ретранслировали старые кадры в поддержку заявлений о том, что украинские силы несут значительные потери в бронетехнике", - пишет ISW.

Напомним, сегодня в Минобороны сообщили о продвижении наших войск под Бахмутом и на юге. Войска РФ наступать сразу на нескольких направлениях.

Война в Украине идет уже 522-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 30 июля 2023 года в онлайне.