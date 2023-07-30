За прошедшие сутки враг нанес 8 ракетных, 33 авиационных ударов и совершил 53 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В течение суток произошло 36 боевых столкновений.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ в утренней сводке.

На Лиманском направлении враг вел безуспешные наступательные действия в районах Новоегоровки и Белогоровки Луганской области.

На Бахмутском направлении и Авдеевском направлениях войска РФ обстреливали населенные пункты.

На Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать наступление русских войск в районе города Марьинка.

На Шахтерском направлении противник нанес авиационные удары в районах Макаровки и Старомайорского.

На Запорожском и Херсонском направлениях Россия сосредотачивает основные усилия на предотвращении дальнейшего продвижения наших войск.

Силы обороны Украины продолжают вести наступательную операцию на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах.

Авиация сил обороны за прошедшие сутки нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Также, нашими защитниками были уничтожены 4 разведывательных БПЛА оперативно-тактического уровня.

Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили одно артиллерийское средство на огневой позиции, один склад боеприпасов, одну станцию ​​радиоэлектронной борьбы, а также один район сосредоточения личного состава противника.

Напомним, в Минобороны сообщили о продвижении наших войск под Бахмутом и на юге. Войска РФ наступать сразу на нескольких направлениях.

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