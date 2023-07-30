Заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила о текущей ситуации на фронте. Украинские военные постепенно продвигаются на юге и востоке. Войска РФ наступать сразу на нескольких направлениях.

Главное из сводки:

1. Под Бахмутом продолжалось движение вперед на южном фланге. На северном фланге подвижек нет. Противник перебрасывает под Бахмут дополнительные силы и средства. В самом городе продолжаются обстрелы с обеих сторон.

2. На Купянском и Лиманском направлениях противник ведёт себя активно.

"Сегодня было несколько попыток наступать, но потерпел неудачу и понес потери", - заявила Маляр.

3. На Авдеевском направлении продолжаются бои, РФ ведёт атаки.

На Марьинском направлении противник сегодня усилил штурмовые действия с применением техники – танки, БМП. Атаки отражены.

4. На юге "постепенно, но уверенно продвигаемся", но детали Маляр сообщить отказалась из соображений безопасности.

Напомним, вчера Вооруженные силы Украины подтвердили удар по Чонгарскому мосту. Сообщается, что цель поражена.

Война в Украине идет уже 522-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 30 июля 2023 года в онлайне.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.