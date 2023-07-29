Россия сосредоточилась на удержании сухопутного коридора в Крым

Россияне сосредоточились на удержании сухопутного коридора в Крым.

Об этом заявляет военный медиацентр Минобороны Украины.

"По имеющейся информации, российские войска в Херсонской и Запорожской областях фокусируют основное внимание на ведении позиционной обороны для сохранения путей коммуникаций с оккупированным Крымом", - говорится в заявлении ведомства.

По его данным, в Черном и Азовском морях россияне стремятся предотвратить атаки на свой флот и пытаются улучшить оборону пунктов базирования кораблей.

Эту информацию медиацентр подает как справочную. То есть это не новая стратегия РФ (и о ней неоднократно рассказывали и "Страна", и мировые СМИ).

Ранее начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов вновь заявил, что украинские войска скоро войдут в Крым. Точной даты Буданов называть не стал, ответив одним словом: "скоро". В апреле глава ГУР заявлял, что украинские войска войдут в Крым до конца весны.

Война в Украине идет уже 521-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 29 июля 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня войны. Вчера Россия нанесла ракетный удар по Днепру, повреждения получили многоэтажка, жилые дома и здание СБУ. 9 пострадавших, среди них двое детей. Украинское командование заявило об освобождении Старомайорского. Вчера на территории РФ произошло несколько взрывов.

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