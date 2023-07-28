Начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов вновь заявил, что украинские войска скоро войдут в Крым.

Об этом сообщает ТСН.

Точной даты Буданов называть не стал, ответив одним словом: "скоро".

В апреле глава ГУР заявлял, что украинские войска войдут в Крым до конца весны.

Угрозу из Беларуси он назвал нереальной и сказал, что расположение "вагнеровцев" на территории РБ не пугает ВСУ.

Что касается усиления резервов российских войск, то, по словам Кирилла Буданова, их количественного увеличения не наблюдается.

"Их сколько было, столько и есть. Но постоянная мобилизация позволяет постоянно восполнять понесенные ими потери”, – заявил Буданов.

Напомним, в прошлом году Буданов говорил, что Украина полностью вернет свои территории к лету 2023 года.

Недавно глава ГУР сообщил, что для того, чтобы увидеть результаты контрнаступления украинской армии, потребуется время. По его словам, в распоряжении Украины меньше десяти месяцев, чтобы показать успехи на поле боя.

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