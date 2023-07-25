Украина продолжит атаковать Крым и Керченский мост.

Об этом заявил министр обороны Алексей Резников журналистам CNN.

"Все эти цели являются официальными, потому что уменьшит их возможности воевать против нас и поможет спасти жизни украинцев", - сказал Резников.

Говоря о попытках разрушить Крымский мост, он добавил: "Это нормальная тактика разрушать логистические линии вашего противника, чтобы перерезать возможности по поставкам боеприпасов, топлива, продовольствия и так далее. Поэтому мы будем использовать эту тактику против них".

Напомним, в день нового удара по Крымскому мосту Россия вышла из зерновой сделки и начала кампанию ударов по южным портам Украины. По официальной трактовке Москвы - за то, что там якобы изготавливаются безэкипажные катера, которые атаковали мост.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский также объяснил, почему считает нужным уничтожение Крымского моста.

Отметим, что Госдеп заявил, что США не причастны к атаке на Крымский мост.

Война в Украине идет уже 517-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 25 июля 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня войны. Россия продолжает бить по украинским портам. Вчера ночью была почти 4-часовая атака "Шахидами" по портовой инфраструктуре Дуная в Одесской области - порту Рени.

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