Украину могут принять в НАТО на следующем саммите Альянса в Вашингтоне (он состоится в июле 2024 года). Тогда же может закончиться война.

Об этом заявил министр обороны Алексей Резников, которого цитирует CNN. Он уточнил, что "это всего лишь прогноз".

При этом Резников признал, что Украина сможет присоединиться к Альянсу только после окончания войны. Также он допустил, что война может закончиться как раз до саммита Альянса.

Когда его спросили, думает ли он, что война закончится к следующему лету, он быстро ответил: "Да. Мы победим в этой войне".

Ранее глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что не знает, выполнения каких условий ждут от Украины для вступления в НАТО, и вообще не понимает, зачем они нужны. Кроме того, он подтвердил, что главные противники приглашения Украины в Альянс - это США и Германия.

А в США сообщили, что от Украины для вступления в НАТО ожидаются "демократические реформы и реформы сектора безопасности".

Кроме того, Госдеп считает, что вступление Украины в НАТО сейчас означало бы войну США с Россией.

Мы разбирали главные причины, по которым участники недавнего саммита НАТО не дали Украине приглашения в Альянс.