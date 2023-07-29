Силы обороны приняли меры для защиты портовой инфраструктуры Одесской области от ракетных и дроновых атак со стороны России.

Об этом сообщила спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

"Опасность, которую излучает РФ в сторону портовой инфраструктуры Одесской области, проанализирована, и приняты меры для обеспечения максимальной работы ПВО и ее максимальной эффективности", - рассказала Гуменюк.

По ее словам, сейчас наблюдается определенная пауза, что может свидетельствовать о подготовке врага к следующим атакам или же новой тактике.

В настоящее время из-за шторма Россия вдвое сократила количество кораблей в Черном море - до шести, а ракетоносители заведены в пункты базирования, отметила Гуменюк.

Напомним, вчера спикер ОК "Юг" сообщила, что Россия готовится к новым ударам по украинским портам.

А накануне она заявила, что через два-три месяца в Украине может не остаться портов. По ее словам, после выхода из зернового соглашения Россия стремится "закрыть Украину как страну, которая может накормить мир" и установить "монополию на поставки зерна".