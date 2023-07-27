Еврокомиссия не имеет финансирования для покрытия дополнительных транспортных расходов на транзит агропродукции из Украины после того, как Россия вышла из Черноморского зернового соглашения.

Об этом стало известно агентству Reuters.

Минагрополитики Украины 21 июля обратилось с письмом к вице-президенту Еврокомиссии Валдису Домбровскису с просьбой оказать финансовую помощь для покрытия дополнительных транспортных расходов, связанных с использованием маршрутов ЕС для транспортировки зерна, известных как "полосы солидарности".

По оценкам Украины, дополнительные расходы составляют 30-40 долларов на тонну продукции. В письме также содержится просьба расширить "полосы солидарности" на 1-1,5 миллиона тонн в месяц за счет "зеленых коридоров", в частности к Адриатическому морю, странам Балтии, Германии и Нидерландов.

Но источники в Еврокомиссии сообщили Reuters, что пока ЕС не имеет ни дополнительного финансирования, ни плана поддержки украинского экспорта.

Один дипломатический источник сообщил агентству, что средства на нужды Украины могут поступить только после среднесрочного пересмотра бюджета, на который может уйти еще несколько месяцев.

Кроме того, источник сообщил о все большем противодействии импорту украинского зерна в ЕС, поскольку некоторые страны не видят смысла в том, чтобы оплачивать дополнительные транспортные расходы из-за введенного ЕС временного запрета на этот импорт.

"Это не роль Еврокомиссии – обеспечивать (транспортное) страхование. Государства могут давать гарантии, но окончательных решений нет", – добавил собеседник Reuters.

Напомним, ранее в Евросоюзе объявили о готовности экспортировать около четырех миллионов тонн украинского зерна в месяц.

Тем временем президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова поставлять Африке свое зерно вместо украинского.