Путин заявил, что Россия готова поставлять Африке свое зерно вместо украинского
Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова заместить Африке поставки украинского зерна. Такое заявление прозвучало после того, как РФ остановила регистрацию судов и заблокировала поставки украинского зерна в пять стран.
"Наша страна в состоянии заместить украинское зерно, как на коммерческой основе, так и на безвозмездной основе наиболее нуждающимся странам Африки. Мы будем готовы уже в ближайшие месяцы безвозмездно предоставить Буркина-Фасо, Зимбабве, Мали, Сомали, ЦАР, Эритрее по 25-50 тысяч тонн зерна", - заявил Путин на форуме "Россия − Африка".
Он пообещал африканцам бесплатную доставку продукции.
Напомним, после выхода РФ из зерновой сделки в Украине и на Западе заявили об угрозе нехватки продовольствия для беднейших стран, которые покупают украинское зерно.
В России же, как видим, говорят, что увеличат поставки зерна в Африку.
В Санкт-Петербурге сегодня стартовал форум, на который, как заявляется, приехали делегации 49 африканских стран, в том числе 17 африканских лидеров. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков накануне заявил, что количество гостей сократилось из-за "вмешательства США, Франции и других стран".
Как писала "Страна", после выхода из зерновой сделки Россия повредила десятки объектов в портах Украины и пять гражданских судов.
По данным Financial Times, Кремль хочет вытеснить Украину с мирового рынка зерна.