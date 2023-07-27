Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова заместить Африке поставки украинского зерна. Такое заявление прозвучало после того, как РФ остановила регистрацию судов и заблокировала поставки украинского зерна в пять стран.

"Наша страна в состоянии заместить украинское зерно, как на коммерческой основе, так и на безвозмездной основе наиболее нуждающимся странам Африки. Мы будем готовы уже в ближайшие месяцы безвозмездно предоставить Буркина-Фасо, Зимбабве, Мали, Сомали, ЦАР, Эритрее по 25-50 тысяч тонн зерна", - заявил Путин на форуме "Россия − Африка".

Он пообещал африканцам бесплатную доставку продукции.

Напомним, после выхода РФ из зерновой сделки в Украине и на Западе заявили об угрозе нехватки продовольствия для беднейших стран, которые покупают украинское зерно.

В России же, как видим, говорят, что увеличат поставки зерна в Африку.

В Санкт-Петербурге сегодня стартовал форум, на который, как заявляется, приехали делегации 49 африканских стран, в том числе 17 африканских лидеров. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков накануне заявил, что количество гостей сократилось из-за "вмешательства США, Франции и других стран".

Как писала "Страна", после выхода из зерновой сделки Россия повредила десятки объектов в портах Украины и пять гражданских судов.

По данным Financial Times, Кремль хочет вытеснить Украину с мирового рынка зерна.