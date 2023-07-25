Совет ЕС официально подтвердил, что пять государств-членов Евросоюза, граничащих с Украиной, просят продлить действующий запрет на импорт четырех видов украинского зерна после запланированного срока действия 15 сентября.

Об этом сообщает CNN.

Польша, Венгрия, Болгария, Словакия и Румыния хотят, чтобы временный запрет ЕС на импорт украинской пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечного масла был продлен до конца года, заявил министр сельского хозяйства Испании Луис Планас Пучадес на пресс-конференции в Брюсселе, где он выступал в качестве президента Совета ЕС по сельскому хозяйству и рыболовству.

ЕС принял меры в мае, чтобы устранить узкие места в логистике и защитить местных фермеров от снижения цен из-за более дешевого зерна, произведенного в Украине, напоминает CNN.

Напомним, сегодня в Евросоюзе объявили о готовности экспортировать около четырех миллионов тонн украинского зерна в месяц.

Ранее Зеленский заявлял, что рассчитывает на отмену Брюсселем действия запрета на импорт украинского зерна в страны Восточной Европы.

Мы анализировали, чем грозит Украине запрет на импорт зерна в страны Восточной Европы.