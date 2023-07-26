США работают с Евросоюзом по вопросу вывоза зерна из Украины наземным транспортом.

Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби на брифинге, комментируя варианты транспортировки украинского зерна после прекращения продовольственной сделки.

"Мы работаем с нашими союзниками по ЕС, мы работаем с Украиной и другими партнерами в Европе, чтобы понять, есть ли способы вывезти зерно на рынки наземным транспортом", - сказал он, признав, что в любом случае это будет "не так эффективно".

"В заявлении Кирби о вариантах вывоза зерна из Украины ключевые слова "наземным транспортом". То есть в реалистичность возобновления морского судоходства в порты Украины в США на данном этапе не особо верят", - прокомментировал слова Кирби телеграм-канал "Политика Страны".

Между тем вчера совет ЕС официально подтвердил, что пять государств - членов Евросоюза, граничащих с Украиной, просят продлить действующий запрет на импорт четырех видов украинского зерна после запланированного срока действия 15 сентября.

А сегодня Совбез ООН обсудит экспорт украинского зерна после выхода РФ из черноморской сделки.