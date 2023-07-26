В среду, 26 июля, Совбез ООН обсудит экспорт украинского зерна после выхода РФ из черноморской сделки.

Этот же вопрос сегодня будет обсуждаться и на заседании НАТО. Оно инициировано Украиной.

Напомним, 17 июля Россия официально вышла из зерновой сделки, которая позволяла экспортировать украинское продовольствие из черноморских портов, несмотря на войну. Она уведомила об этом Турцию, Украину и секретариат ООН.

Ранее Украина вместе с ЕС рассмотрела альтернативные пути экспорта зерна. Среди вариантов - порты Прибалтики.

Например, Литва сама предложила использовать балтийские порты для экспорта украинского зерна. Также Зеленский заявлял, что рассчитывает на отмену Брюсселем действия запрета на импорт украинского зерна в страны Восточной Европы.

Напомним, в британской разведке увидели признаки того, что Россия готовит морскую блокаду Украины.

Война в Украине идет уже 518-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 26 июля 2023 года в онлайне.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.