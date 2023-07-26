РФ передислоцировала суда Черноморского флота после выхода из "зерновой сделки", что может свидетельствовать о подготовке к морской блокаде Украины и эскалации боевых действий в море, сообщает британская разведка.

Корвет "Сергей Котов" переброшен на юг Черного моря и патрулирует судоходный проход между Босфорским проливом и Одессой.

"Существует реальная вероятность того, что он войдет в состав оперативной группы по перехвату торговых судов, которые, как считает Россия, направляются в Украину. Черноморская инициатива модерировала участие Черного моря в войне: теперь есть потенциал, что интенсивность и масштаб насилия в этом районе усилится", - говорится в сообщении.

Напомним, что РФ недавно атаковала порт "Рени" под Одессой. Уничтожены зернохранилища, есть пострадавшие.

Также мы писали о том, что Владимир Зеленский обсудил с генсеком НАТО перспективы разблокирования экспорта украинского зерна.

Война в Украине идет уже 518-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 26 июля 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня войны. Генштаб сообщил об отступлении россиян с позиций у Андреевки - южнее Бахмута и Клещеевки. За Клещеевку тоже идут ожесточенные бои. Клещеевка открывает путь к наступлению на Бахмут с юга. Также оба населенных пункта стоят на пути к трассе, которая подходит к Бахмуту с юга и следует через Опытное.

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