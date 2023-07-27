За последние девять дней после выхода из "зерновой сделки" Россия обстрелами повредила и частично уничтожила 26 объектов портовой инфраструктуры Украины и пять гражданских судов.

Об этом заявил министр инфраструктуры Александр Кубраков после заседания Совета Украина - НАТО.

Он подтвердил, что РФ фактически устроила морскую блокаду Украины, ограничивая судоходство также у территориальных вод Болгарии и аннексированного Крыма.

По словам министра, что пути деблокады судоходства уже обсуждаются, а Запад решил усилить свою разведывательную деятельность в акватории Черного моря.

Напомним, этой ночью "Калибрами" снова был атакован одесский порт.

Ранее мы писали, что в результате российского обстрела порта Рени под Одессой было повреждено румынское судно.

Война в Украине идет уже 519-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 27 июля 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня войны. Украина, судя по всему, активизировала наступательные действия на южном участке фронта. Хотя официальных подтверждений этому не было. В Донецкой области ВСУ заявляют об успехе в районе Старомайорского. На море россияне готовятся к блокаде портов Украины. Для этого РФ готовит корабли и авиацию, отрабатывает обнаружение и уничтожение кораблей.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.