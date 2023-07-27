Ночью 27 июля по Украине были запущены восемь "Шахедов" со стороны Азовского моря.

По данным ВСУ, все они были сбиты в пределах Хмельницкой, Днепропетровской и Донецкой областей.

Также Воздушные силы уточняют, что "Калибров", которые нанесли удар по порту в Одесской области, было два. Сбить их не удалось.

Напомним, что ночью россияне ударили ракетами по одному из портов в Одесской области.

Также мы писали о том, что ночью РФ семь раз обстреляла Никопольский район Днепропетровской области.

Война в Украине идет уже 519-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 27 июля 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня войны. Украина, судя по всему, активизировала наступательные действия на южном участке фронта. Хотя официальных подтверждений этому не было. В Донецкой области ВСУ заявляют об успехе в районе Старомайорского. На море россияне готовятся к блокаде портов Украины. Для этого РФ готовит корабли и авиацию, отрабатывает обнаружение и уничтожение кораблей.

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