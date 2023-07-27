Ночью россияне сбросили авиабомбу КАБ-250 на поселок Ковшаровка под Купянском. Есть попадание рядом с пятиэтажным жилым домом.

Погибла женщина 74 лет. Также есть четверо пострадавших. Сам дом поврежден, в одной из квартир обрушилась стена. Получила повреждения и соседняя девятиэтажка.

Также ночью зафиксировано попадание ракетой С-300 в нежилое здание поселке Великий Бурлук под Купянском. Был пожар.

Война в Украине идет уже 519-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 27 июля 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня войны. Украина, судя по всему, активизировала наступательные действия на южном участке фронта. Хотя официальных подтверждений этому не было. В Донецкой области ВСУ заявляют об успехе в районе Старомайорского. На море россияне готовятся к блокаде портов Украины. Для этого РФ готовит корабли и авиацию, отрабатывает обнаружение и уничтожение кораблей.

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