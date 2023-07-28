Россия копит силы для новых ударов по портам и другой прибрежной инфраструктуре Украины.

Об этом заявила спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

"Враг накапливает силы, чтобы усилить атаки на нашу инфраструктуру, прибрежную зону. Из радиоперехватов мы слышим, что оккупанты предупреждают в море гражданские суда о невозможности следования в украинские порты", - рассказала Гуменюк.

Накануне Гуменюк заявила, что через два-три месяца в Украине может не остаться портов.

Напомним, по словам министра инфраструктуры Александра Кубракова, после выхода из "зерновой сделки" Россия повредила десятки объектов в портах Украины и пять гражданских судов.

Война в Украине идет уже 520-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 28 июля 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня войны. Западная пресса начала писать о новой масштабной атаке украинских сил под Ореховым (Запорожская область). В то же время чиновники, на которых ссылаются журналисты, пока не уверены, что это "тот самый" главный удар. И высказывают две гипотезы: что имеет место ротация уставших подразделений либо операции по подготовке к главному удару. Украина крупных действий официально не подтверждала.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.