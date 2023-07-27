Через два-три месяца Украине не понадобится усиленная ПВО, посколько у нее может не остаться портов, которые уже сейчас заблокировала Россия.

Об этом заявила спикер пресс-центра оперативного командования "Юг" Наталью Гуменюк в интервью AFP, пишет Le Monde.

По ее словам, после выхода из зернового соглашения Россия стремится "закрыть Украину как страну, которая может накормить мир" и установить "монополию на поставки зерна".

Как сказала Гуменюк, "практически все порты заблокированы, ни одно судно не может выйти".

"Нам нужна противоракетная и противовоздушная оборона. Усиленная, мощная, современная и способная противодействовать тем типам ракет, которые противник использует против нас. Россия каждый раз совершенствует свою тактику, она не остановится", – подчеркнула она.

Напомним, по словам министра инфраструктуры Александра Кубракова, после выхода из "зерновой сделки" Россия повредила десятки объектов в портах Украины и пять гражданских судов.

Ранее мы писали, что минувшей ночью "Калибрами" снова был атакован одесский порт.

А накануне в результате российского обстрела порта Рени под Одессой было повреждено румынское судно.