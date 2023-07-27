Российские силы фактически блокировали все порты Украины после выхода РФ из "зерновой сделки".

Об этом заявила спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк, слова которой цитирует французская газета Le Monde.



"Российские военные также восстановили блокаду украинских портов после отказа от "зерновой сделки", - сказала Гуменюк.

Она добавила, что практически все порты заблокированы и ни один корабль не может уйти из-за угрозы обстрелов.

Кроме того, российские военные постоянно находят новые способы обходить украинские средства ПВО, в связи с чем Киев нуждается в новых, более совершенных противоракетных комплексах, говорится в публикации.

Напомним, по словам министра инфраструктуры Александра Кубракова, после выхода из "зерновой сделки" Россия повредила десятки объектов в портах Украины и пять гражданских судов.

Ранее мы писали, что минувшей ночью "Калибрами" снова был атакован одесский порт.

А накануне в результате российского обстрела порта Рени под Одессой было повреждено румынское судно.

Тем временем Путин заявил, что Россия готова поставлять Африке свое зерно вместо украинского.