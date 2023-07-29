Вооруженные силы Украины подтвердили удар по Чонгарскому мосту сегодня утром. Сообщается, что цель поражена.

Об этом пишет Стратегическое командование ВСУ.

"Силы обороны Украины успешно нанесли удар по Чонгарскому мосту утром 29.07.2023", - говорится в сообщении.

Ранее назначенные РФ так называемые "власти" заявили об ударе по железной дороге между Херсонской областью и Крымом 12 ракетами Storm Shadow. Назначенный россиянами "губернатор" Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что украинские войска ночью "пытались разрушить железную дорогу между Херсонской областью и Крымом ракетами Storm Shadow".

По утверждению Сальдо, все ракеты "сбиты ПВО, повреждения уже устранены".

Кроме того, сегодня военный медиацентр Минобороны Украины сообщал, что россияне сосредоточились на удержании сухопутного коридора в Крым.

Война в Украине идет уже 521-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 29 июля 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня войны. Вчера Россия нанесла ракетный удар по Днепру, повреждения получили многоэтажка, жилые дома и здание СБУ. 9 пострадавших, среди них двое детей. Украинское командование заявило об освобождении Старомайорского. Вчера на территории РФ произошло несколько взрывов.

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