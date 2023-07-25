В России сообщили о продлении сроков восстановления Крымского моста с 1 июля 2023 года до 31 декабря 2023 года.

Соответствующее распоряжение выпустило российское правительство.

Если ранее оккупационные власти рассчитывали починить пострадавший от второго взрыва Крымский мост за месяц, то сроки работ теперь сдвигаются на полгода.

За время ремонтных работ, напомним, автомобили будут переправлять паромами, а фуры поедут в объезд по оккупированным территориям.

Тем временем министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Украина продолжит атаковать Крым и Керченский мост.

Напомним, взрыв на Крымском мосту с последующим его разрушением произошел 17 июля, в день объявления Россией о прекращении зерновой сделки. В Украине сообщали о причастности к атаке на Крымский мост СБУ, в ВСУ говорили, что это провокация России. При этом в СБУ в стихотворной форме намекнули на причастность к подрыву Крымского моста.

В России взрывы на Крымском мосту официально признали терактом и открыли уголовное дело. Президент РФ Владимир Путин грозил ответным ударом за атаку Крымского моста, а зампред Совфеда РФ Медведев призвал к убийству военно-политического руководства Украины.

Война в Украине идет уже 517-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 25 июля 2023 года в онлайне .

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня войны. Вчера утром три дрона атаковали Москву. Как утверждается, их подавили средствами РЭБ. Мэрия зафиксировала удары по двум нежилым зданиям, серьезных разрушений и пострадавших нет. Журналист Христо Грозев утверждает, что целью были объекты минобороны РФ и Главного разведывательного управления. Тем временем Россия продолжает бить по украинским портам. Вчера ночью была почти 4-часовая атака "Шахидами" по портовой инфраструктуре Дуная в Одесской области - порту Рени.

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