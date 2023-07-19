Глава британской разведки MI6 Ричард Мур прокомментировал обвинения России в причастности Лондона к подрыву Крымского моста.

Об этом он сказал в интервью Politico.

"Мне льстит тот факт, что президент Путин думает, что моя служба стоит за этим. Но в действительности все более прозаично. Великобритания ясно дала понять, что будет помогать Украине защитить себя. И это то, чем мы занимаемся. Мы будем помогать им предоставлением военной помощи и любыми другими способами, чтобы они вернули свои территории", - сказал Мур.

Ранее глава британской разведки призвал россиян шпионить, чтобы положить конец войне в Украине. В США заявили, что они не причастны к атаке на Крымский мост. А в СБУ пообещали обнародовать информацию о подрыве Крымского моста после победы.

Также глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов заявил, что у разведки есть источники в окружении Путина.

Сегодня же в Крыму загорелся военный полигон боеприпасов, "власти" эвакуируют жителей из окрестных сел.

Тем временем война в Украине идет уже 511-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 19 июля 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего, 510-го дня войны в материале "Атака на порты, какие планы у РФ под Купянском, будущее "Вагнера", арестуют ли Путина в ЮАР". Все чаще поступает информация из-под Купянска Харьковской области, где, по данным ВСУ, россияне сконцентрировали группировку в 100 тысяч человек. Еще одна важная тема дня - расформирование ЧВК Пригожина и перемещение "вагнеровцев" в Беларусь. Эти и другие темы мы проанализировали в статье.

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