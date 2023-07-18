В РФ считают, что атака Крымского моста могла быть совершена двумя волнами, сообщают источники "Коммерсанта".

Согласно этой версии, сначала к мосту направили дистанционно управляемые гидроциклы со взрывчаткой, но их уничтожили огнем.

А затем под прикрытием этих гидроциклов по сооружению нанесли удары "более совершенными штатными боевыми, а не самодельными аппаратами".

Ранее в сети публиковались кадры украинских водных дронов, подобных тем, которыми вчера мог быть атакован мост в Крыму.

Война в Украине идет уже 510-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 18 июля 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Вчера ночью Крымский мост атаковали два надводных дрона и подорвали один из автомобильных пролетов. Россия заявила о расторжении зернового соглашения. На Купянском направлении РФ пытается выйти к реке Оскол, российские войска активно наступают в районах Масютовки и Новоселовского. Под Бахмутом россияне стягивают свои резервы.

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