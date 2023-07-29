Назначенный россиянами "губернатор" Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что украинские войска ночью "пытались разрушить железную дорогу между Херсонской областью и Крымом ракетами Storm Shadow".

По утверждению Сальдо, все ракеты "сбиты ПВО, повреждения уже устранены".

Отметим, что с утра телеграм-каналы публиковали фото больших очередей на Чонгарском мосту, которые образовались, по слухам, из-за его повреждения в ходе ракетных ударов.

Как писала "Страна", 22 июня в Крыму также сообщали об ударе по мосту в Чонгаре. Тогда российские паблики писали, что удар на Чонгаре пришелся по двум мостам.

Украинская разведка прокомментировала удары по мостам на Чонгаре, пообещав продолжение.

По данным разведки Британии, взрыв мостов в Чонгаре увеличил время доставки боеприпасов для россиян.

Война в Украине идет уже 521-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 29 июля 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня войны. Вчера Россия нанесла ракетный удар по Днепру, повреждения получили многоэтажка, жилые дома и здание СБУ. 9 пострадавших, среди них двое детей. Украинское командование заявило об освобождении Старомайорского. Вчера на территории РФ произошло несколько взрывов.

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