Сальдо заявил об ракетном ударе по железной дороге между Херсонщиной и Крымом
Назначенный россиянами "губернатор" Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что украинские войска ночью "пытались разрушить железную дорогу между Херсонской областью и Крымом ракетами Storm Shadow".
По утверждению Сальдо, все ракеты "сбиты ПВО, повреждения уже устранены".
Отметим, что с утра телеграм-каналы публиковали фото больших очередей на Чонгарском мосту, которые образовались, по слухам, из-за его повреждения в ходе ракетных ударов.
Как писала "Страна", 22 июня в Крыму также сообщали об ударе по мосту в Чонгаре. Тогда российские паблики писали, что удар на Чонгаре пришелся по двум мостам.
Украинская разведка прокомментировала удары по мостам на Чонгаре, пообещав продолжение.
По данным разведки Британии, взрыв мостов в Чонгаре увеличил время доставки боеприпасов для россиян.
Война в Украине идет уже 521-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 29 июля 2023 года в онлайне.
Ранее мы подводили итоги предыдущего дня войны. Вчера Россия нанесла ракетный удар по Днепру, повреждения получили многоэтажка, жилые дома и здание СБУ. 9 пострадавших, среди них двое детей. Украинское командование заявило об освобождении Старомайорского. Вчера на территории РФ произошло несколько взрывов.
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