Глава СБУ Василий Малюк заявил, что подрыв Крымского моста в октябре прошлого года - это "реализация СБУ". Таким образом он впервые сообщил, кто стоит за спецоперацией.

Об этом Малюк сказал в эфире телемарафона.

"Характер разных операций, специальных операций - о них мы сможем говорить после победы, а об отдельных из них мы вообще говорить не будем", - сказал он.

Малюк намекнул на ситуацию с мостом, указав на футболку своего коллеги, на которой была надпись: "Кто, как не мы, сожжет мосты?" ("Хто, як не ми, спалить мости?") из известной песни украинской исполнительницы Кристины Соловий.

"Разрушение Крымского моста – это одна из реализаций СБУ", - добавил Малюк.

Напомним, ФСБ обвиняла в подрыве моста ГУР Минобороны.

Как писала "Страна", главный редактор сайта "Цензор" Юрий Бутусов критиковал главу ГУР Минобороны Украины Кирилла Буданова за то, что тот много времени уделяет пиару. Также Бутусов заявлял, что "большая часть успешных операций в РФ совершена не силами ГУР, а Службой безопасности Украины", включая подрыв Крымского моста.

Также экс-советник Офиса президента Арестович в мае 2023 года дал понять, что Крымский мост взорвала именно СБУ.