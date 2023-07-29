Президент РФ Владимир Путин проводит брифинг по итогам встреч с африканскими лидерами и делает заявления по Украине.

Он заявил, что мирный план стран Африки и их просьба возобновить зерновую сделку никак не связаны.

Также, по его словам, "Африка в общем и целом относится к Украине хорошо", и настроена урегулировать конфликт. Но часть пунктов африканского плана "нереализуема". Речь о прекращении огня и начале мирных переговоров.

Путин повторил, что РФ не отказывается от переговоров, но от них отказалась Украина. Также он заявил, что огонь прекратить невозможно, потому что Киев ведет наступление.

"Россия не может выполнить пункт мирной инициативы о прекращении огня за Украину, ведь именно Киев сейчас наступает", - сказал президент РФ.

Путин также прокомментировал усиление боев за последние дни и активизацию Украины в Запорожской области.

Он заявил, что ВСУ сейчас отвели технику для восстановления после недавних штурмов. Но продолжаются пехотные атаки.

Также Путин утверждает, что "в ходе контрнаступления Украина потеряла 415 танков, две трети из них западного производства". Украина этих данных не подтверждает.

Глава Кремля также упомянул о российском наступлении на Сватовском направлении.

По его словам оно проводится для "улучшения тактического положения" - занятия высот и выгодных позиций. По его словам, там командует генерал Андрей Мордвичев (в Украине на него отрыто уголовное дело за бои в Мариуполе).

Ранее американский Институт изучения войны сообщал, что украинские силы начали крупную механизированную контрнаступательную операцию в Запорожской области и, судя по всему, прорвали некоторые заранее подготовленные российские оборонительные позиции.

Война в Украине идет уже 521-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 29 июля 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня войны. Вчера Россия нанесла ракетный удар по Днепру, повреждения получили многоэтажка, жилые дома и здание СБУ. 9 пострадавших, среди них двое детей. Украинское командование заявило об освобождении Старомайорского. Вчера на территории РФ произошло несколько взрывов.

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