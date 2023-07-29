Президент РФ Владимир Путин заявил, что весной 2022 года Россия добровольно отвела войска от Киева, так как ее "попросили это сделать" для заключения мирного договора с Украиной.

Об этом глава Кремля сообщил в пятницу, 28 июля, во время своего выступления на встрече с лидерами Африки по теме Украины.

"Фактически был согласован проект этого "мирного" договора. Но после отвода наших войск из-под Киева, а нас просили это сделать, чтобы создать условия для заключения окончательного договора, киевские власти отказались от всех прежних договоренностей. Поэтому теперь по перегонам мяч полностью на их стороне", - заявил Путин.

Кроме того, в сети публикуют видео, как представители делегаций африканских стран на саммите Россия-Африка в Санкт-Петербурге пели гимн России.

Ранее сообщалось, что председатель Африканского союза Азали Ассумани заявил, что необходимо добиться прекращения огня в Украине. Также Ассмани заявил, что Владимир Путин "продемонстрировал готовность вести диалог об Украине, теперь надо убедить другую сторону".

При этом президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова заместить Африке поставки украинского зерна. Такое заявление прозвучало после того, как РФ остановила регистрацию судов и заблокировала поставки украинского зерна в пять стран.