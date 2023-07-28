Президент РФ Владимир Путин не откликается на просьбы турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана о переговорах по возобновлению "зерновой сделки".

Об этом пишет The Wall Street Journal.

Издание сообщает, что телефонный разговор, на котором настаивал Эрдоган, до сих пор не состоялся.

По мнению WSJ, российская блокада украинского зерна грозит Москве расколом с Китаем и Турцией.

При этом отмечается, что такое поведение Кремля может быть связано с решением Эрдогана вернуть защитников "Азовстали" в Украину, а также одобрением Турцией вступления Швеции в НАТО.

"Думаю, что Путин перестал доверять Эрдогану как раньше. Для Путина необычно не брать трубку", - сказал бывший советник посольства Турции в Москве Гюльру Гезер.

Напомним, на днях президент Турции Эрдоган заявил о желании провести в ближайшее время переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным о "зерновой сделке". По его словам, Россия выступает за работу зернового коридора.

Ранее мы писали, что большинство лидеров стран Африки не приехали к Путину после отказа РФ от "зерновой сделки".

Также мы анализировали, заработает ли вновь зерновой коридор и какие варианты экспорта есть у Украины без него.