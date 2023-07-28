После закрытия черноморского зернового коридора, основным путем экспорта украинского зерна должны были стать дунайские порты, на которые уже сейчас приходится до 40% перевалки.

Но Россия начала атаковать и дунайскую портовую инфраструктур. На днях был нанесен удар по порту Рени, в котором на тот момент находилось шесть румынских судов, один из которых получил повреждения.

"В связи с новыми рисками страховщики уже требуют переоформлять все фрахты и повышают ставки страхования судов на 15-20%. Такие прецеденты есть, в частности, по страховой компании Lloyd", - говорит аналитик компании "Европатруль" (занимается исследованиями транспортных рынков) Вячеслав Коновалов.

То есть, получается, что и дунайский экспортный путь, на который рассчитывали экспортеры, сейчас под вопросом, особенно, если атаки на порты продолжатся.

Остаются только железная дорога и автотранспорт, но они всех объемов явно не вытянут. Тем более, что, к примеру, автомобильные пограничные переходы в направлении Европы уже сейчас перегружены зерновозами.

Все это ставит под вопрос экспортный зерновой потенциал Украины в новом сезоне.

На новую реальность уже отреагировали международные биржи — стоимость зерна там подскочила сразу более чем на 8%. В Украине, наоборот, падают закупочные цены на зерно. Скажем, при стоимости пшеницы в 175-200 долларов за тонну, некоторые украинские элеваторы начали принимать ее по 4-4,2 тысячи гривен. Такое снижение закупочных цент - большой удар для аграриев, многие из которых уже работают в минус.

Разбирались, что будет с украинским зерновым экспортом в свете атаки дунайских портов.

"Страховщики уже повышают тарифы"

На этой неделе Россия атаковала дронами крупный дунайский порт Рени в Одесской области. Три щахеда удалось сбить, но избежать прилетов не удалось. Были повреждены портовые краны и ангары с продовольствием.( в основном - с подсолнечным маслом).

В зоне атаки на тот момент находилось шесть румынский судов, один из которых получил повреждения. По поводу чего уже высказал обеспокоенность президент Румынии Клаус Йоханнис.

"Я решительно осуждаю недавние нападения России на украинскую гражданскую инфраструктуру на Дунае, очень близко к Румынии. Эта недавняя эскалация создает серьезные риски для безопасности в Черном море", - заявил Йоханнис.

"Ударили там, где меньше всего ждали. Измаил больше защищен и он еще ближе к Румынии, поэтому под прицелом россиян оказался именно порт Рени", — говорит Коновалов.

Удар по Рени был первым, но не исключено, что не последним.

В связи с чем появляются очень большие вопросы по "дунайскому шляху", на который Украина делала основную ставку после закрытия зернового коридора.

На дунайские порты у Украины был особый расчет.

"К портам Измаил и Рени судна могут заходить как по каналам, проходящим по территории Румынии, в частности каналам Сулима и Быстрому, по которым проходит украинско- румынская граница. И при выходе из Быстрого судно может сразу зайти в территориальные воды Румынии. Правда, там осадка порядка 7 метров, поэтому многие судна могут зайти, но их просто невозможно в этих портах полностью загрузить, так как в груженом состоянии они не пройдут. Но все равно это хороший альтернативный маршрут после остановки зернового коридора, хотя все экспортное зерно им перевезти и невозможно", — говорил нам ранее высокопоставленный чиновников одного из министерств.

В прошлом году порт Рени рекордно нарастил объемы обработки грузов, увеличив их, по сравнению с 2021 годом, в 6,5 раз - до 6,8 млн тонн. Там также провели дноуглубительные работы, чтобы увеличить глубину возле причалов и, соотвественно, расширить возможности для захода судов и их погрузки.

Что происходит в Рени сейчас, после атаки?

Как следует из данных мониторинга портового трафика marrinetraffic, порт продолжает работу. 25 июля в него заходило, в частности, судно Belgrad, 26 июля — суда Carola, Raneka M, Anmares, Vera S, Magnus и др. На 27 июля пока запланировано прибытие только одного судна - Zvenigorod. Еще несколько судов есть в графике (Golden Arrow, Selena, Rebel и др), но из системы убрали данные по времени прибытия.

В целом отмечается снижение количества принимаемых судов, хоть и незначительное.

Как говорит Коновалов, по Рени сейчас судовладельцы пересматривают графики фрахтаи, также возможна временная заминка в движении из-за того, что некоторые страховщики уже повышают ставки, и приходится переоформлять договора и улаживать "бумажные формальности". На повышение страховых ставок на 15-20% жалуются, в частности, клиенты компании Lloyd. В ближайшее время к ней присоединятся и другие страховщики - слишком высоки военные риски, гораздо выше, чем были ранее не только по дунайским портам, но и по портам Черного моря", — говорит Коновалов.

Куда приведет Дунайский шлях

Как дальше будет работать "Дунайский шлях"? Коновалов считает, что, если новых атак не будет, то на объемах перевалки недавняя атака вряд ли скажется.

"Через несколько дней все забудется, и поток пойдет как раньше. Правда, уже с учетом подорожавшей страховки, что ляжет в стоимость зерна. Но так как ценники на мировых рынках пошли вверх, пару лишних долларов на тонне никого не разорят", - говорит Коновалов.

По словам главы секретариата Совета предпринимателей при Кабмине Андрея Забловского, удары по зерновой инфраструктуре уже нанесли убытков на десятки миллионов долларов. При этом под госгарантии по страхованию (а Украина выделила на эти цели 20 млрд) попадают только суда, но не портовики и владельцы инфраструктурных объектов.

Если же будут новые атаки, поток судов через Дунай быстро пойдет на спад.

"Через порты Дуная можно было экспортировать примерно 2,5 млн тонн зерна и масличных в месяц. Дальнейшие обстрелы могут ударить по зерновому экспорту, особенно в условиях фактической блокады Черного моря и ограниченности сухопутного коридора", - говорит он.

Глава Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин считает, дунайский коридор вряд ли сможет нормально работать, пока не будет решен вопрос безопасности. Причем, вне зависимости от того, была ли атака россиян единичной или же за ней последуют новые удары.

"Понятно, что пока не появится "купол", нормальной работы не будет. Украина будет просить у западных партнеров дополнительные средства ПВО для прикрытия портов", — отметил он.

В ближайший месяц эксперты прогнозируют сокращение перевалки по дунайским портам, минимум, на 20%, но не исключено, что эта цифра будет корректироваться.

Помимо самих портов, по дунайскому шляху есть и другие узкие места.

"Железная дорога в порт Измаил проходит через мост в месте впадения Днестра в Черное море. Он уже не раз был атакован Россией. Альтернативный путь доставки по Измаилу, и единственный по Рени проходит через Молдову, пропускная способность железной дороги там ограничена из-за плохого состояния инфраструктуры. А, к примеру, на участке Кишинев-Ревака- Кайнары действует ограничение по весу поезда (до тысячи тонн), тогда как у нас курсируют поезда до 6 тысяч тонн. То есть,н в Молдове каждый состав нужно разделять на шесть", — рассказал нам источник в одном из министерств.

Он также добавил, что дунайский маршрут, возможности которого и ранее были ограничены, по сравнению с зерновым коридоров, теперь может еще больше просесть. В лучшем случае, объемы останутся теми же, что и при работе зернового коридора, но не получится увеличить перевалку, на что был расчет.

В компании Spike Brokers говорят, что в порту Измаил сейчас сложности из-за большого скопления вагонов - в направлении порта двигается 2,5 тысяч вагонов с зерном, что при нынешних темпах выгрузки (100 вагонов в сутки) грозит очередью на 25 суток.

Сухопутный коридор с доплатой

То есть, как видно, в правительственном "плане Б", который был разработан на случай выхода России из зерновой сделки, и предусматривал увеличение перевалки через дунайские порты, может случится сбой.

И все увеличение нагрузки, вместо Дуная, пойдет на сухопутные маршруты - железную дорогу и автотранспорт.

В Украинской зерновой ассоциации предлагают увеличить пропускную способность "европейского коридора" на 1-1,5 млн тонн в месяц - за счет балтийских портов, а также логистики через Германию, Нидерланды, Хорватию, Италию и Словению.

Также профильная ассоциация (в нее входя крупные экспортеры) обратилась к Еврокомиссии с просьбой о выделении субсидий на перевозку украинского зерна.

Доставка автогрузов в последнее время и так подорожала. А теперь, как ожидается, станет еще дороже. Ориентировочный размер компенсации, который бы хотели получить наши экспортеры — порядка 30 долларов на тонне.

25 июля вопрос компенсаций Украине по "линиям солидарности" (порты Клайпеда, Лиепая, РИга, Росток, Гамбург, Роттердам, Риека, Триес, Копер и др) обсуждался на заседании совета ЕС по сельскому хозяйству. Еврокомиссар по вопросам сельского хозяйства Януш Войцеховский предложил компенсировать из фондов ЕС транспортные расходы на экспорт зерна, если его будут возить из Украины по суше. Иначе украинское зерно может попросту оказаться неконкурентноспособным, и его вытеснит с рынка российское.

"Россия будет бенефициаром ситуации, потому что это будет дешевле, чем платить за зерно из Украины, транспортируемое в балтийские порты. Стоимость этой операции всегда будет выше, чем то, что Россия может предложить на мировом рынке", — цитирует Войцеховского Bloomberg.

Он также подчеркнул, что компенсации Украине за транзит через Европу нашего зерна является насущным вопросом, так как транспортировка по суше дороже морской. Но никаких цифр, а также сроков предоставления субсидий не прозвучало. Непонятно, будет ли это 30 долларов на тонне, как настаивает украинская сторона, или меньше.

Войцеховский оценил пропускную способность зернового коридора через Европу примерно в 4 млн тонн в месяц.

При этом непонятно, что будет с запретом на украинское зерно в ряде стран Восточной Европы, который действует до 15 сентября, и некоторые страны настаивают на его продлении.

Отметим, что сухопутный экспортный маршрут всегда считался наиболее проблемным. Он сильно увеличивает нагрузку на трассы (пропускная способность которых и так оставляет желать лучшего) плюс создает большие "пробки" на границе - пропускные пункты попросту не справляются с потоком фур. Тем более, что, помимо зерна, автотранспортом в Украину везут много других товаров, в том числе, топливо. Очереди на границах уже сейчас просто огромные, электронная запись не сработала, машины стоят в очередях сутками. При этом брокеры уже фиксируют рост спроса на автоперевозки зерна, в частности, в сторону Германии на сентябрь-октябрь, по поставщики пока не спешат заключать контракты, рассчитывая на рост тарифов.

Как "автомобильные коридор" будет справляться с увеличением потока зерновозов и что при этом будет с графиком движения фур с другими товарами - вопрос открытый.

"Все съедает транспортировка"

Ценники на зерно на фоне угрозы снижения экспорта из Украины пошли вверх,

На этой неделе они поднялись до пятилетнего максимума - пшеница подорожала на 2,6%, кукуруза - на 0,7%. Но с учетом роста котировок, который произошел после выхода России из зерновой сделки (к примеру, на Чикагской бирже котировке по пшенице тогда взлетели на 6,7%, но затем немного откатились), общее подорожание зерна уже превысило 8%. При э том подорожание не закончилось. По оценкам МВФ, общий рост цен на зерно из-за закрытия зернового коридора и снижения экспорта украинского зерна может составить 10-15%.

Рост цен идет и на украинское зерно, но за него все равно дают меньше, чем за товар других поставщиков. К примеру, кукуруза в дунайских портах стоит 172 евро за тонну, а, к примеру, в Италии ее продают по 220 евро.

Рапс в Германии стоит 450 евро, в дунайских портах - 385 долларов за тонну.

Пшеница на бирже Matif торгуется по 256 евро за тонну, в Украине — 175 долларов.

Но это ценники, по которым могут продавать экспортеры. У аграриев урожай выкупают намного дешевле. Скажем, при ценнике на пшеницу в 175 долларов, у хозяйств ее предлагают забрать с поля за 400-4200 гривен. Такие предложения появляются в зерновых чатах, к примеру, по 4200 готов выкупать пшеницу Уманский элеватор. И, как рассказали нам фермеры, оптовики советуют "не сильно рассчитывать на рост цен, потому что если он и будет, то не для вас — все съедает транспортировка".