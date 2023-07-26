В Минобороны Украины вслед за британской разведкой заявили, что РФ готовится к блокаде украинских портов
Россияне готовятся к блокаде морских портов Украины.
Об этом заявляют в Military Media Center, который курирует Минобороны Украины.
По данным военных, для блокады РФ готовит корабли и авиацию, отрабатывает блокировку морских районов, обнаружение и уничтожение кораблей.
"Очевидно, россияне практикуют поражение гражданских судов, которые будут следовать и из портов Украины. При этом они продолжают совершенствовать систему обороны Крыма, в частности, Армянского и Перекопского направлений", - говорится в сообщении.
Сегодня в британской разведке также сообщили, что РФ передислоцировала суда Черноморского флота, что может свидетельствовать о подготовке к морской блокаде Украины и эскалации боевых действий на море.
После выхода из зерновой сделки РФ заявляла, что все суда, направляющиеся в сторону Украины, будут восприниматься как перевозчики оружия, и их будут досматривать. Россия фактически дала понять, что будет топить корабли, которые зайдут в территориальные воды Украины.