Россияне готовятся к блокаде морских портов Украины.

Об этом заявляют в Military Media Center, который курирует Минобороны Украины.

По данным военных, для блокады РФ готовит корабли и авиацию, отрабатывает блокировку морских районов, обнаружение и уничтожение кораблей.

"Очевидно, россияне практикуют поражение гражданских судов, которые будут следовать и из портов Украины. При этом они продолжают совершенствовать систему обороны Крыма, в частности, Армянского и Перекопского направлений", - говорится в сообщении.

Сегодня в британской разведке также сообщили, что РФ передислоцировала суда Черноморского флота, что может свидетельствовать о подготовке к морской блокаде Украины и эскалации боевых действий на море.

После выхода из зерновой сделки РФ заявляла, что все суда, направляющиеся в сторону Украины, будут восприниматься как перевозчики оружия, и их будут досматривать. Россия фактически дала понять, что будет топить корабли, которые зайдут в территориальные воды Украины.

В ответ Украина сделала аналогичное заявление.