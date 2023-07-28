В четверг, 27 июля, в Санкт-Петербурге РФ прошла конференция "Россия - Африка". В ней приняли участие 17 глав африканских государств по сравнению с 43 в прошлый раз.

Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании на своей странице в Twitter.

По данным британской разведки, мероприятие состоялось через десять дней после того, как Россия вышла из Черноморской зерновой инициативы.

Инициатива позволяла экспортировать 30 млн тонн украинского зерна в Африку, обеспечивая поставки основных продуктов питания в такие государства, как Эфиопия, Кения, Сомали и Судан.

По данным британской разведки, помимо прямого нарушения поставок, российская блокада Украины также вызывает рост цен на зерно.

"Последствия войны в Украине почти наверняка усугубят отсутствие продовольственной безопасности в Африке как минимум в ближайшие два года", - говорится в сводке Минобороны Британии.

Напомним, на вчерашней конференции в Санкт-Петербурге президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова заместить Африке поставки украинского зерна.

По данным Financial Times, Кремль хочет вытеснить Украину с мирового рынка зерна.