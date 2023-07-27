В интернете появилось фото куратора ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, сделанное на экономическом и гуманитарном форуме "Россия – Африка. За мир, безопасность и развитие", который проходит в Санкт-Петербург 27 и 28 июля.

Снимок опубликовал руководитель "Русского дома" в Центральноафриканской Республике Дмитрий Сытый.

На фотографии Пригожин позирует с с послом Центральноафриканской Республики в РФ Леоном Додону.

"Господин посол поделился со мной первыми фотографиями с саммита "Россия — Африка". Видим знакомые лица", — подписал фотографию Сытый.

Форум в таком формате проходит второй раз в истории. В 2019 году в Сочи состоялось первое мероприятие, в нем приняли участие 45 руководителей и глав правительств африканских государств. В этом году в Россию прибыли представители 17 стран.

Отметим, что на этом форуме сейчас выступает Владимир Путин, который называл действия Пригожина 23-24 июня мятежом и предательством.

Ранее французские СМИ сообщали, что у "вагнеровцев" после мятежа начались проблемы в ЦАР, и часть из них уехали из африканской страны. А The Wall Street Journal в материале "Путин делает шаги к перехвату контроля над мировой империей "Вагнера" сообщала, что операции ЧВК будут продолжаться в Африке, но уже под другим руководством. Но больше сведений об "исходе" ЧВК из Африки не поступало.

Для "Вагнера" один из ключевых вопросов после мятежа - удастся ли удержать позиции в Африке. Поэтому появление Пригожина на саммите не является неожиданностью. Очевидно, он пытается показать, что до сих пор находится в "кремлевской обойме".