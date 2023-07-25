Российские спецслужбы предупредили Владимира Путина о подготовке мятежа куратора ЧВК "Вагнер" Пригожина как минимум за 3-4 дня до его начала.

Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на источники.

В результате была усилена охрана стратегических объектов, в том числе Кремля, где было выдано больше оружия, но других действий, вроде ареста организаторов, предпринято не было.

"Когда это начало происходить, на всех уровнях наступил паралич… Наступила тревога и растерянность. Долгое время они не знали, как реагировать", - сказал изданию один из представителей европейской службы безопасности.

"Был беспорядок. О его глубине можно спорить, но согласия действительно не было", — сказал представитель российских дипломатических кругов.

При этом многие местные чиновники решили не пытаться остановить хорошо вооруженные отряды "Вагнера", поскольку не могли поверить, что мятеж мог произойти без определенной договоренности с Кремлем.

Напомним, что ранее глава ЦРУ заявил, что управление заранее знало о подготовке мятежа Пригожина.

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