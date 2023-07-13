Российский генерал Сергей Суровикин находится под стражей. Помимо него после мятежа Евгения Пригожина еще 13 старших офицеров были задержаны для допроса, а 15 уволены или отстранёны от службы.

Об этом сообщают источники The Wall Street Journal.

По данным издания, офицеров задержали спустя несколько часов после начала мятежа куратора ЧВК "Вагнер". Источники WSJ также утверждают, что Суровикин знал о замыслах Пригожина, но в них не участвовал. Ему пока не предъявлено никаких обвинений.

"Задержания нужны для чистки рядов от тех, кому больше нельзя доверять", — сказал источник издания.

Западные издания не в первый раз пишут о задержании и заключении Суровикина. Так, 29 июня об этом сообщила Financial Times. Вскоре после выхода материала Financial Times агентство Bloomberg написало о том же.

Между тем в России эту информацию тоже не раз опровергали.

В июне ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексей Мельников заявлял, что Суровикин не содержится ни в одном из следственных изоляторов России.

А сегодня Общественной наблюдательной комиссии Москвы сообщил, что генерала нет в тюрьмах "Матросская тишина" и "Кремлевский централ".