Бывшего командующего войсками РФ в Украине, генерала Сергея Суровикина нет в тюрьмах "Матросская тишина" и "Кремлевский централ".

Об этом сообщили в Общественной наблюдательной комиссии Москвы.

Там утверждают, что также Суровикина нет и в "Лефортово".

Напомним, генерала Суровикина и его заместителей не видели несколько дней после мятежа Пригожина.

Западные СМИ сообщили о его аресте и допросе. Газета Financial Times со ссылкой на трех источников писала, что Путин начал операцию по зачистке в верхушке силовых структур РФ и спецслужб после попытки мятежа Пригожина, близким к которому считают Суровикина.

Ранее депутат Госдумы Картаполов заявил, что Суровикин "отдыхает и пока не доступен".

А пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков не стал отвечать на вопрос, где сейчас близкий к Пригожину генерал Суровикин, и продолжает ли ему доверять президент РФ.

Напомним, в конце июня в Общественной наблюдательной комиссии Москвы утверждали, что генерал Сергей Суровикин не содержится ни в одном из следственных изоляторов России.

Ранее мы детально разбирались в судьбе российского генерала Суровикина в итоговом материале.