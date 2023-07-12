Появилась новая информация о том, где сейчас находится российский генерал Сергей Суровикин, о задержании которого писали СМИ. На данный момент Суровикин находится на отдыхе.

Об этом заявил глава комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Картаполов, комментируя слухи об аресте генерала, близкого к Пригожину.

"Суровикин сейчас отдыхает, пока недоступен", - сказал Картаполов.

Генерала Суровикина и его заместителей не видели несколько дней после мятежа Пригожина.

Западные СМИ сообщили о его аресте и допросе. Financial Times со ссылкой на трех источников писало, что Путин начал операцию по зачистке в верхушке силовых структур РФ и спецслужб после попытки мятежа Пригожина, близким к которому считают Суровикина.

В свою очередь российские правозащитники говорят, что генерал не содержится ни в одном из следственных изоляторов России.

А вот пресс-секретарь Путина Песков не стал отвечать на вопрос, где сейчас близкий к Пригожину генерал Суровикин, и продолжает ли ему доверять президент РФ.

Детальнее в судьбе Суровикина мы разбирались здесь.