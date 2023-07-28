Председатель Африканского союза Азали Ассумани заявил, что необходимо добиться прекращения огня в Украине.

"Да, это важно, но этого может быть не совсем достаточно: нужно, чтобы мы добились прекращения огня", - сказал он в ходе итогового заявления саммита "Россия - Африка".

Также Ассмани заявил, что Владимир Путин "продемонстрировал готовность вести диалог об Украине, теперь надо убедить другую сторону".

Ранее министерство обороны Великобритании сообщило, что в форуме "Россия - Африка" приняли участие 17 глав африканских государств по сравнению с 43 в прошлый раз.

Между тем война в Украине идет уже 520-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 28 июля 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня войны. Западная пресса начала писать о новой масштабной атаке украинских сил под Ореховым (Запорожская область). В то же время чиновники, на которых ссылаются журналисты, пока не уверены, что это "тот самый" главный удар. И высказывают две гипотезы: что имеет место ротация уставших подразделений либо операции по подготовке к главному удару. Украина крупных действий официально не подтверждала.

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